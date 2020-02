Rapina a San Gennarello di Ottaviano, i carabinieri catturano i banditi a San Gennaro Vesuviano

Mattinata di paura tra San Gennarello di Ottaviano e San Gennaro Vesuviano, dove sono stati presi gli autori di una rapina avvenuta nella frazione ottavianese. Secondo quanto finora appreso, in due avrebbero derubato un uomo, pare portandogli via un costoso orologio, all’altezza dell’ufficio postale. Tuttavia, in zona si trovava una pattuglia dei carabinieri che ha immediatamente fatto partite l’inseguimento ai due malviventi in scooter. La fuga si è concluso a San Gennaro Vesuviano, nei pressi del noto stabilimento Besana, dove almeno uno dei rapinatori è stato catturato. Altri arresti sarebbero avvenuti più tardi ai danni di presunti complici dei balordi.

