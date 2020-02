Punta la pistola contro una ragazza e le porta via il telefono, arrestato nel Vesuviano

By

A Torre Annunziata i carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile hanno arrestato per rapina Francesco Cipolletta, 45 anni. In via Vesuvio l’uomo si è avvicinato a una ragazza 19enne, l’ha minacciata con una pistola (risultata poi un’arma giocattolo ma priva di tappo rosso) ha preso il suo smartphone ed è fuggito. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha descritto il suo aggressore. I militari lo hanno individuato e arrestato: il cellulare è stato restituito alla proprietaria.