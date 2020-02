Niente scuola per tutta la settimana a Poggiomarino. A deciderlo è il commissario prefettizio Carolina Iovino che ha emanato l’ordinanza dove si sospendono le lezioni per tutta la settimana in corso. In questi giorni i plessi saranno oggetti di sanificazione. Stop anche all’iniziativa di Carnevale prevista in piazza De Marinis per questo pomeriggio.

