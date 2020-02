Psicosi Coronavirus, pulizia straordinaria dei treni Circumvesuviana

Il Coronavirus sta inevitabilmente preoccupando sempre di più. L’epidemia continua ad espandersi, e le notizie negative ad aumentare. Per questo motivo organi di ogni tipo si stanno muovendo per prevenire il contagio e applicare tutte le norme precauzionali ed igienico-sanitarie, necessarie per debellare sul nascere la diffusione del virus ad altre persone. In Campania, l’Eav (Ente Autonomo Volturno) ha annunciato ai propri utenti che verranno effettuate alcune operazioni di disinfezione preventiva sui mezzi di trasporto a loro disposizione. Pulizia straordinaria che riguarderà i treni della Circumvesuviana, Cumana, ex Alifana ed autobus. Tutto questo al fine di prevenire eventuali contagi. Sempre secondo l’Eav, è importante tutelare in pieno i propri clienti, agendo sul nascere, pur non essendoci ancora indicazioni provenienti dagli organi del settore.

