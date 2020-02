Pomigliano, donna in bici travolta da auto finisce in ospedale GUARDA IL VIDEO

By

Poteva finire peggio per una donna che sabato pomeriggio è stata travolta da un’automobile a Pomigliano d’Arco. A diffondere il video il gruppo Facebook “Pomigliano Indignata”. La donna in bici è stata investita dal veicolo fuori controllo che ha terminato la sua corsa sul marciapiede. Secondo quanto appreso il ragazzo alla guida è stato trovato positivo ai test tossicologici. Ora per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. La donna ha un piede fratturato.