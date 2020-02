Pomigliano, bloccati due 14enni: lanciavano sassi dal cavalcavia

By

A seguito di numerose segnalazioni giunte al comando di Polizia Locale guidato dal comandante Luigi Maiello, gli agenti hanno messo in capo appostamenti, indagini e mezzi come microcamere con le quali è stato individuato un gruppo di minori che lanciava sassi dal cavalcavia dell’ex circumvesuviana (ora pista ciclabile) del prolungamento via Alfa Romeo.

Venivano bloccati due ragazzi che stavano lanciando pietre sulle auto in transito. Tempestivamente il personale del reparto Motociclisti identificava i due ragazzini 14enni. Sul posto era presente anche uno dei danneggiati la cui vettura era stata attinta dalle pietre. Dopo gli atti di polizia di rito i due minori venivano affidati ai rispettivi genitori E deferite alla autorità Giudiziaria presso il tribunale dei minori. Venivano poste sotto sequestro le pietre ritrovate sulla carreggiata.