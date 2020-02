Poggiomarino verso il voto, Forza Italia: «Saremo compatti con FdI e Lega»

By

«Dopo anni di immobilismo e di passività, con il nostro Comune allo sbando e senza una guida, anche i consiglieri di maggioranza hanno capito che così non si poteva continuare, la sfiducia a Leo Annunziata era inevitabile». A dirlo è Antonio Miranda, coordinatore cittadino di Forza Italia. «Come si auspica entro maggio andremo al voto e noi di Forza Italia siamo pronti e compatti, intanto ho avuto un proficuo incontro con i coordinatori di Fratelli D’Italia e Lega e c’è stata da subito un’unità di intenti».

Miranda continua: «C’è una maggioranza naturale a Poggiomarino ed è l’unione dei partiti di centrodestra, stiamo già lavorando in sinergia e stiamo ascoltando i rappresentanti delle associazioni e della società civile. Presto usciremo con il nostro progetto, non dobbiamo e non vogliamo perdere tempo, Poggiomarino ha bisogno di una svolta e noi vogliamo dare il nostro supporto. Abbiamo l’opportunità di avere un Presidente di Regione e un’amministrazione comunale di centrodestra, e Forza Italia sarà il collante di questa unione».