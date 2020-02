Poggiomarino, ragazza investita davanti a scuola: portata in ospedale in codice rosso

Momenti di terrore questa mattina all’ingresso dell’Isis Da Vinci di Poggiomarino dove è stata investita una ragazza minorenne. Sul posto è intervenuto il 118 di Poggiomarino che ha operato i primi interventi sul posto per poi trasportare la studentessa del luogo direttamente in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto appreso la giovanissima avrebbe perso conoscenza facendo temere conseguenze peggiori ai primi soccorritori. Per fortuna adesso la paziente risulta essere fuori pericolo, nonostante qualche ferita riportata. Sull’investimento indagano i carabinieri della locale stazione che in mattinata hanno ridotto la circolazione in via Turati per effettuare i rilievi del caso.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE