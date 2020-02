Poggiomarino, medici in quarantena preventiva per il rischio Coronavirus

Hanno visitato, senza saperlo, una donna dell’Avellinese proveniente da Lodi, così hanno deciso di mettersi in quarantena preventiva per evitare qualsiasi problema. Si tratta di medici di Poggiomarino, otorinolaringoiatri per l’esattezza, che hanno scelto in questo modo di contenere qualsivoglia disagio. Il controllo è stato effettuato il 21 sera, domenica nel pomeriggio la chiamata delle forze dell’ordine in cui si avvisava che la donna era appunto proveniente dalla zona più calda dal fronte del Coronavirus. Per fortuna la paziente non è affetta dal Covid-19, dunque per adesso non esiste alcun tipo di emergenza a Poggiomarino né nei comuni limitrofi.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE