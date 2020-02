Poggiomarino, lutto nel giornalismo: addio a Silvio Elia Ferrara

Giornalismo sportivo campano in lutto. Se n’è andato a 57 anni Silvio Elia Ferrara. Collega e commercialista era residente a Poggiomarino dove si è spento dopo aver lottato con strenua forza contro un male incurabile. Tante le redazioni in cui ha lavorato e tutte lo ricordano per il garbo e la disponibilità. Angelo Pompameo lo ricorda così: «Mai una polemica, mai una cattiveria, mai un inciucio. Mai una parola fuori posto, mai una domanda posta fuori posto, mai una risposta non bene argomentata. Ricordo sempre i complimenti all’allenatore avversario avesse perso, pareggiato o vinto. Un vero signore che ci mancherà Addio».

Silvio Elia Ferrara era un volto noto dei salotti dove si seguiva il calcio regionale, a partire dal Napoli fino alle serie inferiori. Nella sua carriera si è interessato spesso proprio degli azzurri, così come dell’Avellino. I funerali ci saranno domani a Poggiomarino con il corteo funebre che partirà domani dalle 11 dall’abitazione di Via Marone per arrivare alla chiesa di Sant’Antonio da Padova. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.