Poggiomarino, camionista rapinato del carico e preso in ostaggio dalla banda armata

Rapinatir in azione a Poggiomarino, dove un autotrasportatore è stato affrontato da una banda armata ed a volto coperto. Il blitz nell’area periferica della cittadina vesuviana, quando il camionista è stato costretto a fermarsi ed a scendere per consegnare il mezzo alla gang. L’uomo è stato poi anche preso in ostaggio per essere poi abbandonato con il viso travisato nella zona del Giuglianese. Solo allora il trasportatore ha potuto lanciare l’allarme fermando alcuni passanti. Il mezzo pesante trasportava capi d’abbigliamento destinati nell’area di Bologna ed al momento non è stato ancora ritrovato dalle forze dell’ordine di Giugliano che stanno indagando sul caso.

