Paura nel Vesuviano, esplode sigaretta elettronica: ustionata una ragazza

Secondo quanto appreso ci sarebbe l’esplosione di una sigaretta elettronica dietro le ustioni riportata da una ragazza nel centrale Corso Umberto di Torre del Greco. I fatti nella serata di ieri quando è stato avvertito uno scoppio. A prendere fuoco le e-cig che la ragazza aveva nel giubbotto e che ha provocato un piccolo incendio con tanto di ustioni alla malcapitata. Per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori, anche se la ragazza è stata portato in ospedale per gli accertamenti di rito.

