Ottaviano, il Re delle Sfogliatelle crea un nuovo dolce per la figlioletta del sindaco Capasso

Primo compleanno con i fiocchi per la piccola Alessandra, figlia del sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Per l’occasione, Emilio Ambrosio, il “Re delle Sfogliatelle”, ha creato un nuovo sapore del dolce di cui è ormai tra i maggiori protagonisti in Campania. Ricce e frolle con pesca e basilico. Insomma, non solo apoteosi per il palato ma anche una fragranza unica ed innovativa.

Una serata naturalmente di festa per il primo cittadino di Ottaviano e la moglie Giovanna e che è diventata ancora più particolare e da ricordare per il lancio della nuova sfogliatella di Emilio Ambrosio. Da oggi, infatti, chiunque volesse assaggiare la nuova creazione potrà recarsi presso il laboratorio artigianale nel cuore di San Gennarello di Ottaviano.