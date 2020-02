Ospedale di Boscotrecase, rubate 150 mascherine Ffp3 per proteggersi dal Coronavirus

Sono rimaste in ospedale non più di un giorno. Erano nel pronto soccorso pronte per essere utilizzate davanti a situazioni sospette. Un carico da 150 mascherine, le Ffp3, utili insomma per proteggersi dal Coronavirus sono sparite ieri dall’ospedale di Boscotrecase. Il materiale era arrivato proprio per contrastare l’attuale emergenza, mascherine con filtro pronte per essere indossato qualora all’ospedale Sant’Anna e Maria della Neve fossero arrivati pazienti con possibile contagio del Covid-19. Si cerca dunque di capire cosa sia accaduto al materiale medico, chi l’abbia rubato e cosa adesso se ne farà. In momenti di psicosi Coronavirus sul web queste mascherine possono essere vendute anche a 50 euro al pezzo.

