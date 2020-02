Nola, muratori a nero con Reddito di Cittadinanza sui cantieri: maxi-multe e denunce

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per il contrasto al lavoro sommerso e il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro, i Carabinieri delle Stazioni di Nola e San Paolo Bel Sito insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli e al personale dell’Asl Napoli 3 Sud hanno denunciato i titolari di due ditte edili. Al primo – un 48enne di Nola già noto alle forze dell’ordine – è stata contestata una sanzione di 3mila euro perché nel suo cantiere due lavoratori non indossavano il casco protettivo e non avevano effettuato la visita medica preventiva prevista dalla legge. Ben più grave la situazione del secondo titolare, un 32enne incensurato. I carabinieri hanno trovato nel suo cantiere due lavoratori che non avevano effettuato la visita medica preventiva periodica né avevano ricevuto la formazione dei dipendenti sui rischi sui luoghi di lavoro. Uno di questi è risultato anche “in nero” e beneficiario del reddito di cittadinanza. Salata la sanzione amministrativa: ben 6mila e 300 euro mentre l’attività è stata sospesa.

