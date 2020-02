Niente Carnevale di Striano, il dolore dei cittadini in una lettera anonima

By

Una lettera accorata ci è arrivata in posta. Si tratta di alcuni screen dai social giunti in maniera anonima. Abbiamo deciso di pubblicarli perché raccontano lo scoramento per l’assenza quest’anno del Carnevale di Striano, dei suoi carri e di tutto quanto muove ogni anno la manifestazione. Sono tanti i riferimenti e ci saranno cose giuste o sbagliate. Ma il senso è intoccabile, e ci è parso doveroso dare un po’ di spazio.