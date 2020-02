Nas all’Auchan di Pompei, sequestrati alimenti in un bar del centro commerciale

A Pompei lungo la strada Statale 145, località Pontenuovo, nel centro commerciale Auchan, i militari del Nas hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-pasticceria-gelateria, a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 20 chili alimenti vari, tra cui prodotti dolciari semifreddi e preparati carnei, privi di qualsivoglia etichetta e informazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria vigente; sanzionare la parte per aver esposto in vendita al pubblico alimenti sfusi, privi delle previste indicazioni ad informazione del consumatore, di cui la normativa comunitaria; diffidare la parte in ordine a carenze igienico sanitarie e strutturali, riferite agli ambienti deputati e alla documentazione relativa allo svolgimento dell’attività e alla mancata attuazione delle procedure in autocontrollo.

