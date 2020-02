Maxi-incidente sull’A3 nell’area torrese: coinvolti bus e 5 auto, ci sono feriti

Brutto incidente questa mattina in autostrada sull’A3 Napoli-Salerno. Lo schianto ha coinvolto un autobus e cinque automobili, secondo quanto appreso ci sono diversi feriti ma nessuno dovrebbe essere in condizioni gravi. L’incidente si è verificato intorno alle 8 nel tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Sul posto le ambulanze e la polizia stradale, con la circolazione che è andato in tilt per diverse ore.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE