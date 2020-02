Lotto, vinti 14mila euro a Somma Vesuviana

Finisce a Daverio, in provincia di Varese, la più alta vincita centrata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 23.750 euro per effetto di un terno sulla ruota di Cagliari. Secondo gradino del podio per i 14mila euro vinti a Somma Vesuviana con una giocata sulla ruota partenopea, terzo posto per i 13.750 euro vinti a Rimini con un terno su Torino. Il 10eLotto premia invece Monza con 100 mila euro, grazie a un ‘nove’ su un’estrazione frequente, a fronte di una puntata di un solo euro. Segue la vincita da 50 mila euro centrata a Capaci (PA) con una giocata da 2 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 575 milioni di euro.

