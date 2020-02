«Le facciamo il tampone», poi rubano in casa. Anche nel Vesuviano allarme truffa Coronavirus

Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto invita i cittadini e in particolare le persone anziane a non aprire la porta di casa a quanti intendano consegnare materiale per fronteggiare il coronavirus. In un post pubblicato su Facebook scrive: «L’ufficio di Protezione Civile di Ercolano ha ricevuto segnalazioni di persone che riferiscono di essere state contattate telefonicamente per la consegna di mascherine, tamponi, etc. Non è vero. Non aprite a nessuno, non è prevista alcuna consegna di materiale da parte di personale autorizzato. Non so se sono buontemponi o sciacalli a fare queste cose, ma sicuramente sono dei grandi schifosi».

