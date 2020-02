Ladri in casa degli anziani coniugi a Carbonara di Nola, allontanati dai vicini

By

Erano entrati nell’abitazione di due anziani coniugi a Carbonara di Nola mentre marito e moglie erano fuori. I rumori hanno però attirato il vicinato con alcune persone che sono riuscite a stanare i malviventi costringendoli alla fuga. I fatti si sono verificati domenica nella zona del centro della piccola comunità del Nolano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Secondo quanto appreso i topi d’appartamento sono riusciti a portare via solo pochi oggetti non di importante valore economico.