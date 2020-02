La Serie A riparte stasera con il Napoli: ecco la bolletta per vincere 627 euro

ln programma come tutte le settimane i fortunati pronostici Serie A targati IntralotCafè. Questa giornata mette in calendario sfide molto complicate per tutti settori della classifica. Le “grandi” affrontano squadre bisognose di punti per la salvezza, mentre è bagarre per il sesto posto con Verona-Cagliari, sfida che può essere decisiva soprattutto per i sardi, in piena crisi. Ad aprire le danze Brescia-Napoli Venerdi 21, a chiuderle saranno i Neroazzurri domenica sera contro la Sampdoria. Juventus a Ferrara, Lazio sul campo del Genoa, mentre la Roma cerca il riscatto contro il Lecce. In calendario c’è anche Fiorentina-Milan.

Ecco dunque i pronostici validi per la 25^ giornata di campionato:

BRESCIA-NAPOLI

Domenica scorsa un Brescia ampiamente rimaneggiato si è dovuto arrendere alla superiorità tecnico tattica della Juventus. Sconfitta in preventivo per le “Rondinelle” in grave crisi di risultati, lombardi che non vincono ormai dallo scorso 8 dicembre. Il Napoli ha battuto il Cagliari confermando di essere in progresso sotto l’aspetto fisico e tattico. Buona la prova dei partenopei che sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata, la squadra di Mister Gattuso è piaciuta anche in fase di costruzione, deve migliorare la concretezza sotto porta avversaria. Brescia bisognoso assolutamente di punti per riagganciare il treno salvezza, Napoli superiore e con le carte in regola per violare il “Rigamonti”. Puntiamo sulla qualità degli ospiti ma restiamo prudenti.

Pronostico BRESCIA-NAPOLI x2. Con quota intralotcafè di 1,13.

BOLOGNA-UDINESE

Il Bologna è uscito malconcio dalla gara casalinga contro il Genoa. Sconfitta pesante ma nulla di compromesso per i rossoblu che restano pienamente in corsa nella lotta per un posto nella prossima edizione dell’Europa League. Friulani in un momento difficile, solo 2 punti raccolti nelle ultime 5 gare di campionato, la compagine di Mister Gotti trova il suo maggior limite in una marcata sterilità offensiva. Bologna alle prese con numerose defezioni, Udinese bisognoso di punti per tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione. Diamo peso al fattore campo.

Pronostico BOLOGNA-UDINESE 1x. Con quota intralotcafè di 1,25.

SPAL-JUVENTUS

La Juventus come da pronostico ha fatto bottino pieno nella gara casalinga contro il Brescia. Bianconeri padroni assoluti del campo per l’intero incontro ma ancora non pienamente convincenti sotto il profilo del gioco. Numeri che comunque confortano l’operato di Mister Sarri, Inter sconfitta all’Olimpico dalla Lazio e la “Vecchia Signora” è di nuovo da sola in testa alla classifica. Spal in grave crisi di gioco e di risultati e attesa da impegno proibitivo contro una Juventus superiore in tutto e grande favorita in questa sfida.

Pronostico SPAL-JUVENTUS 2. Con quota intralotcafè di 1,38.

FIORENTINA-MILAN

Fiorentina di gran livello quella ammirata domenica scorsa, una prestazione da incorniciare della squadra di Mister Iachini tornata a vincere in campionato dopo 3 turni di astinenza. Il Milan ha fatto bottino pieno contro il Torino agganciando il treno che porta in Europa League. Rossoneri in netto progresso sotto il profilo del gioco, fatta eccezione per il disastroso secondo tempo nel derby contro l’Inter il “Diavolo” con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha letteralmente cambiato marcia ed è di rincorsa ai piani alti della classifica. Fiorentina chiamata a confermare quanto di buono espresso nella trasferta di Genova, Milan davanti ad impegno non semplice ma possibile.

Pronostico FIORENTINA-MILAN 12. Con quota intralotcafè di 1,32.

GENOA-LAZIO

Meravigliosa Lazio, la vittoria ottenuta domenica sera all’Olimpico contro l’Inter è di quelle pesanti che possono segnare il cammino di un intero campionato. Biancocelesti a – 1 dalla capolista Juventus, il sogno scudetto non è più solo un’utopia per una squadra capace di inanellare 19 risultati utili consecutivi. Sfida dal pronostico non semplice, di fronte due squadre in un ottimo momento di forma. Genoa che potrà contare sulla spinta del suo pubblico, Lazio superiore tecnicamente.

Pronostico GENOA-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,16.

ATALANTA-SASSUOLO

Dopo un periodo non trascendentale la squadra di Mister Gasperini è tornata ad alti livelli sotto il profilo del gioco e dei risultati raccogliendo nelle ultime 4 giornate ben 10 punti sui 12 a disposizione. Il Sassuolo è caduto sul più bello, il k.o. casalingo contro il Parma è stato un fulmine a ciel sereno per i neroverdi che erano in serie utile da 4 incontri. La classifica rimane discreta per gli emiliani che si mantengono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Partita tra due squadre votate all’attacco, Atalanta forte del fattore campo e superiore tecnicamente, ma attenzione ad un Sassuolo capace nel bene e nel male di ogni tipo d’impresa.

Pronostico ATALANTA-SASSUOLO 12. Con quota intralotcafè 1,14.

TORINO-PARMA

Classifica che si è fatta critica per Belotti e compagni costretti a guardarsi alle spalle e chiamati ad una pronta inversione di marcia per non essere risucchiati in zona retrocessione. Il Parma gioca un calcio pratico e organizzato, qualche defezione di troppo ha limitato in maniera importante il cammino dei ducali comunque protagonisti finora di un campionato molto positivo. Torino che deve assolutamente fare punti e ripartire, Parma atteso da impegno non semplice. Puntiamo sulla voglia di riscatto dei padroni di casa.

Pronostico TORINO-PARMA 1x. Con quota intralotcafè di 1,30.

VERONA-CAGLIARI

Bella e concreta la squadra di Mister Juric che partita con sole velleità di salvezza si ritrova ora in piena lotta per l’Europa League. Tutt’altro stato d’animo per il Cagliari che dopo un inizio sfolgorante di torneo è ora in piena crisi di risultati. La classifica è comunque discreta per gli isolani lontano dalla zona retrocessione e vicino al treno che porta in Europa. Sfida che mette in palio punti importantissimi, Verona in un ottimo momento e chiamato a confermarsi, Cagliari alla ricerca dell’acuto per invertire marcia e ricominciare a correre. Ci aspettiamo una gara tirata al “Bentegodi”, puntiamo sulla vogila di riscatto degli ospiti che a nostro giudizio troveranno la via del gol in questa partita.

Pronostico VERONA-CAGLIARI X2. Con quota intralotcafè di 1,79.

ROMA-LECCE

Giallorossi vulnerabili in difesa, dalla manovra lenta e capace di tirare nello specchio della porta solo in occasione del gol di Dzeko. A completare il quadro negativo una situazione in divenire a livello societario che sta minando ulteriormente un ambiente decisamente depresso. Lecce in grande spolvero, il successo contro la Spal è di quelli importanti perchè ottenuto contro una diretta concorrente nella lotta salvezza. Terza vittoria consecutiva in campionato per i salentini al momento fuori dalla zona retrocessione. Diamo peso al fattore campo, alla maggiore qualità e alle motivazioni dei capitolini.

Pronostico ROMA-LECCE 1. Con quota intralotcafè di 1,10.

INTER-SAMPDORIA

Squilibrata la squadra di Mister Ranieri, capace la settimana precedente di andare a vincere in trasferta contro il Torino e di crollare poi cosi in maniera clamorosa davanti al suo pubblico, una mancanza di continuità nei risultati che non permette al momento alla Samp di tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica. Partita che vede l’Inter nel ruolo di assoluta favorita. Sampdoria con possibilità minime di far risultato al “Meazza”. Puntiamo sulla voglia di riscatto dei padroni di casa.

Pronostico INTER-SAMPDORIA 1. Con quota intralotcafè di 1,33.

