La paura del Virus non ferma il Carnevale Palmese: in migliaia per le Quadriglie LE FOTO

Il Carnevale Palmese è più forte della paura Coronavirus ed ieri, nonostante la psicosi galoppante in tutta Italia, erano in migliaia per assistere al grande spettacolo delle Quadriglie. Famiglie in festa, grandi e piccoli mascherati con cura maniacale. Nei prossimi si conosceranno le Quadriglie vincitrici dell’edizione 2020 ma intanto è ancora il Carnevale Palmese, con la sua storia, ad avere ottenuto l’ennesimo successo di bellezza e partecipazione.

