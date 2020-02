Informazione sul web, domani il battesimo del portale “Palma Campania Sport”

Domani lunedì 3 febbraio 2020, alle ore 12, sarà ufficialmente online il nuovo portale web sportivo di Palma Campania, www.palmacampaniasport.it, interamente dedicato alle realtà sportive palmesi. «Tutto lo sport di Palma Campania!» è questo il claim del neonato quotidiano online: «Palmacampaniasport.it nasce dalla duplice passione per lo sport ed il mondo del giornalismo, la voglia di far conoscere le realtà sportive di una piccola comunità dell’hinterland vesuviano nel loro senso più puro: lontano anni luce dal business e dai soldoni che ne derivano, che ormai hanno contagiato tutte le principali discipline a grandi livelli. Inseguiamo – continua l’editore – un unico scopo: dare voce a chi, con serietà e competenza, investe tempo e fa sacrifici per portare avanti la sua piccola “creatura”». I nostri sostenitori, potranno informarsi, oltre che sul suddetto portale, anche sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/palmacampaniasport.it/) e Instagram (@Palma_Campania_Sport). Il brand individuato per identificare il portale è stato realizzato partendo dal recupero della storica “Torre”, che rappresenta da sempre il simbolo della Città di Palma Campania, e ovviamente dal rosso-nero, colori diventati simbolo viscerale della passione sportiva palmese. Sette le sezioni tematiche in cui è diviso il sito web “PalmaCampaniaSport.it”, oltre agli articoli messi in vetrina chi entra nel nostro portale, troverà ampi aggiornamenti alle voci calcio, calcio a 5, basket, volley, ciclismo, tennis, arti marziali, danza, eventi e media. La direzione del suddetto quotidiano sportivo è affidata a Francesco Auricchio (già direttore del portale www.ottavianosport.it), il direttore editoriale è Roberto Annunziata.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE