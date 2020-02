Incredibile per il mister di Ottaviano, messo fuori squadra per il Coronavirus

L’incubo Coronavirus si espande fino in Ungheria. Situazione a dir poco surreale quella che è costretto a vivere Giuseppe Sannino. Il tecnico di origini ottavianesi, alla sua prima esperienza alla guida dell’Honved, non potrà seguire la sua squadra nel match casalingo contro il Diosgyor per motivi precauzionali.

L’ex tecnico di Siena, Palermo e Salernitana, pur non presentando alcun sintomo, è stato temporaneamente sospeso dal club ungherese poichè «lui e il suo vice Alessandro Recenti – si legge nella nota diffusa sui canali social ufficiali – potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il Coronavirus, in Lombardia». Al suo posto, contro il DVTK, sarà Istvan Pisont a sedersi in panchina e a guidare la squadra.