Incidente a San Gennarello di Ottaviano, auto si ribalta: ci sono feriti

Si è rischiato grosso nel pomeriggio a San Gennarello di Ottaviano dove si è verificato un incidente nella centrale Via Giuseppe Di Prisco. Per motivi da accertare si sono scontrate due automobili, una delle quali si è ribaltata su un lato, mentre l’altro è finita fuori strada. Subito soccorsi i conducenti dei due veicoli che hanno riportato qualche ferita ma per fortuna non grave. Traffico in tilt a lungo sull’arteria per consentire il lavoro dei soccorritori e delle forze dell’ordine intervenuti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE