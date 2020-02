Incidente frontale sulla Statale 268 a Somma Vesuviana, tre auto coinvolte: ci sono feriti

A causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre autovetture, la Statale 268 del Vesuvio è provvisoriamente chiusa all’altezza del chilometro 5,300, nel territorio comunale di Somma Vesuviana. Ci sarebbero almeno quattro feriti ma nessuno di questi è grave. Il sinistro sarebbe stato frontale per coinvolgere un terzo veicolo.

Il traffico proveniente da Angri è temporaneamente indirizzato in uscita a Somma Vesuviana – Pomigliano mentre la circolazione da Napoli è deviata in uscita a Sant’Anastasia. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale Anas. Il transito in entrambe le direzioni sarà ripristinato non appena completate le attività di rilevo del sinistro, la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del piano viabile da olio e detriti.