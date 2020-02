Il Fatto chiama il Vesuvio risponde: ai Gaudenti il Carnevale Palmese 2020

Il gruppo storico Quadriglia “I Gaudenti” vince il palio del Carnevale Palmese 2020 con il tema dedicato alla costiera. Già aggiudicatari del premio per la canzone d’occasione con il brano ‘”Aizz izz accost accost a’ costiera nost’”, i Gaudenti si sono piazzati, ancora una volta, sul podio, confermando un successo già consolidato nel tempo. Il presidente della quadriglia Luca Cassese, la maestra dai mille sorrisi, Mariangela Parisi, nei panni dell’incantevole dea della costiera e tutti i partecipanti hanno conquistato la giuria, catapultandola in un tour che ha toccato i tredici comuni della stessa, decretando la vittoria anche per i costumi e la messinscena. Un plauso va ai musicisti, ai costumisti, agli acconciatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei costumi, trasformati per l’occasione in meravigliose opere d’arte, offrendo un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

L’atmosfera magica che ha inondato le vie di Palma Campania dall’8 febbraio, in occasione del Ratto sotto le Stelle, al Canzoniere, nella giornata del Carnevale, ha omaggiato una tradizione secolare. Protagonisti, oltre alla quadriglia vincitrice, del palio 2020 sono stati: ‘A Livella’, gli Amici di Pozzoromolo; I MoNellì, Scusate il ritardo, gli Scugnizzi, gli Studenti, Teglanum e Tutta n’ata Storia che hanno emozionato, divertito ed entusiasmato il pubblico durante tutta la kermesse. Perciò se è vero, come recita il motivetto della canzone d’occasione vincitrice, che la costiera è uno stato d’animo, io aggiungerei che anche il meraviglioso Carnevale Palmese lo è.