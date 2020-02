Il Comune vesuviano assume: bando per 10 posti di lavoro

Il Comune di Torre Annunziata ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 10 figure professionali a tempo indeterminato, pieno e/o parziale. I profili richiesti dal bando riguardano la categoria C, per i possessori del Diploma di istruzione secondaria, e la categoria D, per i possessori del Diploma di Laurea. Ecco le figure professionali richieste: due istruttori direttivi contabili (categoria D); un istruttore direttivo tecnico (categoria D); un assistente sociale (categoria D); un istruttore tecnico (categoria C, part/time); due istruttori amministrativi (categoria C, part/time); un dirigente I fascia area Tecnica-Urbanistica; un dirigente II fascia area Welfare Municipale; un dirigente II fascia area Affari Generali. Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il format online il cui link è disponibile sulla home page del portale istituzionale del Comune. Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 di lunedì 16 marzo 2020. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito, potrà essere consultato vedendo direttamente l’area di interesse del profilo richiesto: www.comune.torreannunziata.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

