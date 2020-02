Il carretto con il cavallo incastrato tra i binari ferma la Circumvesuviana: il video fa il giro del web

By

Capitano tutte alla Circumvesuviana, anche quando del resto la gestione non c’entra veramente nulla. In tal senso sta facendo il giro del web il video dove si vede un cavallo con tanto di carretto bloccare la circolazione del treno. È successo nei giorni scorsi nei pressi della stazione di San Pietro a Scafati, linea Napoli-Pompei-Poggiomarino. Il cavallo ed il carro sono rimasti incastrati tra i binari e per fortuna la visuale ha consentito di evitare incidenti. A quel punto la scena è diventata surreale e ilare con il convoglio che ci ha messo un po’ prima di riprendere la marcia.