Idir, investimento da 23 milioni con Invitalia per una nuova piattaforma logistica

Realizzare una nuova piattaforma logistica nel Comune di Maddaloni (CE), all’interno dell’agglomerato industriale dell’Interporto Sud Europa, e sviluppare un sistema hardware e software per il coordinamento e l’automazione dei processi logistici. Sono questi gli obiettivi del Contratto di sviluppo da 23,4 milioni di euro firmato da Invitalia e IDIR Logistica Spa, impresa di Casalnuovo di Napoli (NA), attiva nel confezionamento, l’imballo, la pesatura e lo stoccaggio di merci e prodotti. L’iniziativa proposta a Invitalia si articola in: un progetto di investimento produttivo che ha previsto la riqualificazione di un immobile dismesso già destinato ad attività logistica nel comune di Maddaloni un progetto di Ricerca & Sviluppo che punta alla realizzazione di un portale per comandare l’entrata, l’uscita e lo spostamento di materiali all’interno del magazzino semi-automatizzato, coordinando i flussi operativi (relativi ai prelievi ed alle consegne) tramite sensori e tecnologie “RfiD”. L’impatto occupazionale previsto complessivamente dal progetto di investimento è pari a 39 nuovi addetti.

Invitalia ha stanziato circa 12,5 milioni di euro di agevolazioni: 11,7 per il progetto industriale (4,7 a fondo perduto e 7 come finanziamento agevolato) e oltre 840 mila euro per il progetto di Ricerca&Sviluppo. «La crescita costante e le trasformazioni in atto nel settore della logistica conto terzi stanno influenzando notevolmente l’organizzazione delle aziende, per le quali diventa sempre più importante ottimizzare la distribuzione fisica dei prodotti e ridurre i costi – ha dichiarato Domenico Arcuri, AD di Invitalia – L’investimento di IDIR, sostenuto dal Contratto di sviluppo, va proprio in questa direzione e si inserisce nell’Interporto Sud Europa che già di per sé è una leva importante per lo sviluppo economico della zona».