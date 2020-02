I due cinesi di San Giuseppe Vesuviano non hanno il Coronavirus: dimessi dall’ospedale

Non sono affetti da Coronavirus marito e moglie cinese e residenti a San Giuseppe Vesuviano. L’uomo e la donna si erano presentati lunedì sera al presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno, con sintomi influenzali e indossando le mascherine protettive. A scopo precauzionale, l’Asl di Salerno, ha attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali casi sospetti di coronavirus, mettendo in isolamento la coppia. Ieri il trasferimento al Cotugno per ulteriori accertamenti che per fortuna si sono rivelati negativi. I coniugi erano tornati una decina di giorni fa dalla Cina.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE