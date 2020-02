Fornillo, scarichi fognari direttamente nei terreni coltivati: peggiora l’allarme ambientale

By

«Una delle condutture fognarie provenienti da Terzigno, che dovrebbe immettersi in vasca Fornillo, il collegamento è uno dei lavori più recenti eseguiti, è ormai da mesi danneggiata e riversa gli scarichi prima nei terreni e poi all’interno del rione, senza nemmeno passare per la vasca». A dirlo è il comitato la Voce del Fornillo che ha pubblicato alcune di quanto avviene soprattutto nelle giornate di pioggia come quella di stamattina.

«Mesi e mesi di segnalazioni fatte dai cittadini, ma nessuno si prende la briga di portare qualcuno a risolvere il problema, che anzi si aggrava – insiste il comitato della contrada tra Poggiomarino e Terzigno – Ovviamente i numerosi operai della Sma Campania sono fatti venire solo per interventi inutili e qualche foto. Per il 28febbraio insieme al collettore ovviamente ci aspettiamo anche la soluzione di tale questione».