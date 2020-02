Esplode bombola a Poggiomarino: fiamme e terrore, non ci sono feriti gravi

Serata di paura in pieno centro a Poggiomarino dove intorno alle 21,30 si è registrata un’esplosione in un’abitazione in via De Marinis. Per fortuna non ci sono feriti e l’intervento di due ambulanze sarebbe servito solo per qualche lieve ustione ed uno stato di choc. Dopo lo scoppio tutti gli occupanti dell’appartamento e dello stabile sono riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme che si sono propagate.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia con i pompieri che hanno estinto le fiamme anche grazie all’intervento di cittadini e commercianti entrati subito in azione con i loro estintori. Un cittadino, secondo quanto appreso sul posto, ha messo in salvo un bambino che si trovava in una casa adiacente a quella dello scoppio. Al momento i vigili del fuoco hanno fatto evacuare la palazzina e quelle più vicine.