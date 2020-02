È tutto abusivo, sequestrato noto pub nel Vesuviano

Importante operazione nella città alle pendici del Vesuvio, dove la Polizia Municipale ha operato il sequestro di un’area di 1200 metri quadri che era stata adibita a pub, una dei più famosi del momento ad Ercolano. L’intervento rientra nell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, una piaga molto grave e pericolosa non solo per l’ambiente ma anche per gli stessi cittadini che vivono o frequentano tali strutture. A fare il nome del locale Aum Aum è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Nel corso di attività di controllo in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico comunale, gli agenti agli ordini del Comandante Francesco Zenti hanno individuato in via Benedetto Cozzolino un’area agricola trasformata in area commerciale senza alcun tipo di autorizzazione. Un terreno di circa 400 metri quadrati era stato adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre oltre 800 metri quadrati di terra erano stati adibiti a parcheggio.