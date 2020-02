Dramma Auchan di Pompei, il 60% dei dipendenti finirà senza lavoro

Non una bella notizia, certo, per iniziare la giornata dei lavoratori dei supermercati oramai ex Auchan perché passati al gruppo Conad. Il gruppo Margherita che gestisce i grandi magazzini, infatti, hanno chiesto la cassa integrazione per 5.300 dipendenti, di fatto il 60 per cento di una forza lavoro composta a livello nazionale da 8.873 addetti a vario livello. L’azienda ha sottolineato che si tratta di una decisione «necessaria per la continuità nel passaggio di consegne», ma certo si tratta di un colpo a sorpresa, un’autentica doccia fredda per i lavoratori e i sindacati, nella già delicata fase del passaggio degli ipermercati da Auchan a Conad. La notizia è emersa dalla comunicazione che il gruppo Margherita ha inviato a sindacati e ministero del Lavoro. «Siamo di fronte a segnali preoccupanti – ha dichiarato Cristiano Ardau della UilTucs, in vista dell’incontro in programma proprio oggi a Roma – speriamo solo che si tratti di un passaggio necessario per il rilancio e non dell’anticamera del licenziamento». Nella comunicazione ai sindacati e al ministero, Margherita distribuzione sottolinea: «Si stanno delineando i negozi che passeranno dalla rete Auchan a Conad o ad altri e la richiesta di cig è per dare continuità di reddito nei periodi di ristrutturazione dei negozi, ovvero quelli del ambio delle insegne e del layout interno – avvertire che ci sia la possibilità di cig, che riguarderà i lavoratori in tempi diversi e per durate differenti, mano a mano che i negozi faranno il passaggio è un obbligo di legge, in ogni caso in Sardegna non chiuderanno dei negozi. D’altra parte la situazione ha una complessità ulteriore, perché c’è il tema dell’antitrust, dal momento che Auchan e Conad sono i due principali marchi di gdo, quindi si deve fare attenzione a non creare situazioni non corrette. Queste non sono aperture di mobilità – è stato ancora precisato – come invece è accaduto a Milano e in altre sedi organizzative sul territorio».

