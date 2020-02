Dramma a Pomigliano, 24enne si lancia dal quarto piano: morto sul colpo

Si è lanciato dal quarto piano della sua abitazione in Via Manzoni, strada centralissima di Pomigliano d’Arco. È morto così sul colpo un 24enne molto conosciuto in città. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte prima dei passanti, poi del 118 arrivato sul luogo. L’intera città è sotto choc per un suicidio di cui nessuno sembra poter alcuna spiegazione. In queste ore la strada è chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine, scene di strazi sul posto della tragedia.

