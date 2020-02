De Luca a Poggiomarino per Craxi, lancio di monetine e contestazione contro il governatore

Momenti di tensione a Poggiomarino in mattinata, quando in città è arrivato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per partecipare ad una convention per la presentazione su un libro che parla di Bettino Craxi. Non sono mancati i contestatori con qualcuno che ha anche avviato un lancio di monetine contro il governatore, reo di aver promesso nel 2016 dei lavori velocissimi contro gli allagamenti nel centro agrovesuviano. Contro il governatore sono partite anche accuse come “Bugiardo” e “Buffone”.

Una folla ha atteso infatti il numero uno di Palazzo Santa Lucia arrivato in teatro insieme al sindaco e coordinatore regionale del Pd, Leo Annunziata. Importante anche il dispiegamento di forze dell’ordine con un nutrito gruppo di qualche decina di carabinieri in strada per mantenere l’ordine. I poggiomarinesi non ha dunque perdonato De Luca per la promessa finora mancata di risolvere in tempi celeri la ferita degli allagamenti e quella delle vasche dei veleni con le opere ancora in stato di stallo.