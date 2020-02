Daniele da Ottaviano a “Italia’s Got Talent”: successo per il suo monologo sulla camorra

Italia’s Got Talent 2020 il monologo sulla camorra di Daniele Ciniglio ipnotizza i giudici e il pubblico. Le audizioni del talent svolgono al termine ma i concorrenti continuano a regalare emozioni al pubblico da casa e ai giudici. Daniele Ciniglio è di Ottaviano, il comune in cui nacque il boss della camorra Raffaele Cutolo, e pubblica i suoi contenuti originali nella pagina La mia routine. A Italia’s Got Talent 2020 ha presentato un monologo proprio su Napoli e la camorra. Daniele esordisce parlando della sua città: «Napoli, è una città famosa per tante cose, anche per il cibo, la pizza, le sfogliatelle, la mozzarella, le bombe».

Il concorrente parla della malavita organizzata con grande ironia. Racconta che quando chiedeva al padre cosa fosse la camorra e chi fosse Raffaele lui gli rispondeva “è uno scherzo”. Per questo il suo monologo si chiude con «Napoli è una città famosa per tante cose. Il teatro, il cinema, ma soprattutto per i sorrisi e che quando ci fanno uno scherzo noi non ci prendiamo collera perché è uno scherzo. Un tema importante raccontato con leggerezza, a tratti con ironia ma senza togliere potenza al messaggio che arriva dritto allo stomaco con grande impatto. Daniele è stato premiato dalla standing ovation del pubblico e dai “sì” dei quattro giudici.