Curiosità: come utilizzano i campani internet?

In Italia, nonostante le difficoltà iniziali, la diffusione di internet ha avuto un’accelerata importante negli ultimi anni. Questo grazie ai grandi investimenti fatti per potenziare la rete internet in tutte le regioni del Bel Paese.

Così in alcune zone d’Italia si naviga in maniera costante ed importante, come ad esempio a Napoli che risulta essere la città al primo posto per quanto riguarda il traffico generato. In città, infatti, la copertura in fibra ottica è capillare, con il 93,7% (più della media nazionale), e consente ai napoletani di navigare a lungo e con facilità.

Dopo Napoli, nella top-ten delle province che generano più traffico troviamo Crotone e Palermo, seguite da Prato, Siracusa, Brindisi, Reggio Calabria, Foggia, Catania e Taranto, tutte province caratterizzate da nuclei familiari più numerosi. In Campania, dunque, c’è un ampio dato di connessioni alla rete. Ma cosa fanno in questa regione sul web?

Lo studio ed il lavoro

Innanzitutto si pensano ai compiti correlati allo studio o al lavoro. Ma le ore di utilizzo quotidiano sono costituite anche da momenti di svago, di ricerca personale, di attività varie. Molto importante, dunque, è la rete per svolgere i propri compiti durante la giornata lavorativa o per assecondare lo studio lungo tutto il percorso didattico. Basta possedere uno smartphone per giungere a tutte quelle informazioni che ci servono per lavorare, arrivare in tempo ad una riunione oppure per trovare i riferimenti richiesti dal docente.

I social network

In questa classifica non possono mancare i social network. I campani, infatti, ono sempre più attratti da contenuti video virali veicolati da veri e propri colossi della rete quali Facebook e Netflix. Soprattutto Netflix – che propone contenuti a pagamento – ha visto crescere esponenzialmente il numero di utenti italiani fino a quota 300.000, con particolare riferimento al pubblico campano. Quanto a Facebook, invece, gli utenti sono aumentati di circa tre milioni negli ultimi due anni (48% donne e 52% uomini); di questi tre milioni, il 53% ha più di 35 anni. È in calo, invece, la fascia di utenti al di sotto dei 18 anni (-5%) mentre sale al 43% quella degli utenti di età compresa tra i 56 e i 70 anni. Tra i social emergenti non si può non annoverare Instagram. Gli iscritti crescono a ritmo sostenuto e con molti utenti provenienti da Facebook (soprattutto under 18). Questi numeri, raggiungendo livelli di engagement, sono pane per i denti degli inserzionisti in advertising soprattutto in campi come lifestyle, food e fashion. Twitter, invece, ha visto un drastico calo di utenti italiani ma continua ad essere il social network più utilizzato per le discussioni in tempo reale su argomenti come sport (calcio su tutti), eventi (concerti, manifestazioni) e news.

Home banking

Internet è, inoltre, un ottimo alleato per gestire le proprie finanze. Una recente indagine condotta dal Digital Banking Index ha giudicato come quasi inarrestabile la massiccia crescita di utenti italiani che scelgono di effettuare in rete anche le operazioni bancarie. E così anche in Campania cresce il numero di utilizzo dell’home banking che sta vivendo un vero e proprio boom soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi mobile con rispettive app. Nonostante le difficoltà di digitalizzazione ancora persistenti nel nostro paese, i gruppi bancari sono sempre più orientati verso soluzioni multicanale e innovative.

L’informazione e l’intrattenimento

Cresce, inoltre, il numero di utenti campani che utilizzano la rete per informarsi. La categoria che raggruppa i siti di informazione e le testate giornalistiche presenti in rete ha raggiunto 35 milioni circa di utenti ed ha preceduto la messaggistica istantanea. A questa lista va aggiunta un’altra categoria, infatti a quanto pare gli Italiani online guardano anche la Tv in streaming. Si stima che nel corso dell’anno il numero di chi accede allo streaming online potrebbe superare il numero degli utenti delle PayTv. È soprattutto la generazione X, che nel 51% dei casi decide cosa guardare indipendentemente dalla programmazione, a preferire la Tv in streaming. Il 10 % in più di chi fa parte di questa fascia d’età ha scelto la Tv in streaming rispetto allo scorso anno. Seguono poi i Millennials, con un +6% e infine i baby boomers, con un +5%.

Il mondo dei giochi

In ultima analisi ci sono i giochi. Gli utenti campani sono molto attenti a questo aspetto in quanto amano giocare a blackjack online Casino777 ma anche a tutti gli altri giochi di carte presenti sulla rete che rappresentano un’ottima fonte di intrattenimento per migliaia di utenti campani. Un aspetto, questo, in continua e costante crescita.