Crisi respiratoria, Cutolo è grave in ospedale

Ha lasciato il carcere di massimo di sicurezza di Parma per essere portato in ospedale. Si tratta del boss della Nco, Raffaele Cutolo, colpito nella serata di ieri da una brutta crisi respiratoria. Il cosiddetto professore di Ottaviano si trova ora ricoverato e le sue condizioni non sono buone. Cutolo ha 78 anni e soffre di numerose patologie. A dare la notizia del ricovero è Stylo24.