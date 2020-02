Coronavirus, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano chiude le scuole fino a sabato

Niente lezioni a San Giuseppe Vesuviano fino alla settimana prossima. Il sindaco Vincenzo Catapano ha disposto la chiusura di ogni plesso cittadino fino a sabato, allungando dunque lo stop già previsto per domani e per il giorno di Carnevale. Il motivo è legato al Coronavirus di cui non ci sono però casi segnalati non solo sul territorio ma nemmeno in tutto il centro d’Italia. Da fonti vicine alla fascia tricolore fanno sapere che si tratta di un’ordinanza a scopo meramente preventivo e precauzionale, attesa la numerosa presenza di cittadini che hanno viaggiato in Cina, a San Giuseppe Vesuviano e nei paesi limitrofi. Quindi, nessun allarme ma l’applicazione del principio della massima precauzione, come suggerito dalla comunità scientifica, in attesa di un ulteriore raccordo con i diversi enti istituzionali.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE