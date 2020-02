Coronavirus, due casi sospetti all’ospedale di Sarno: sono rientrati 10 giorni fa dalla Cina

By

Sono sotto osservazione all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno due cittadini cinesi arrivati ieri sera al pronto soccorso, indossando delle mascherine, lamentando dolori, febbre e tosse persistente. La donna è tornata dalla Cina appena 10 giorni fa da una città vicino Wuhan e vive nell’area vesuviana. I medici hanno attivato il protocollo ministeriale del caso, avviando test su entrambe le persone che sono ora in isolamento. «Protocollo attivato in via del tutto precauzionale, ma è tutto sotto controllo», hanno evidenziato i camici bianchi del nosocomio sarnese.