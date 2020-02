Colpi in banca con l’ariete, 8 arresti: sono di Pomigliano, Somma Vesuviana e Casalnuovo

Colpi in banca con la tecnica dell’ariete, 8 arresti. È quanto risulta dopo un’accurata attività d’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e portata avanti dai carabinieri della Sezione Operativa de carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dal capitano Ugo Mercurio e diretti dal comandante di Compagnia capitano Marco Califano. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, di età compresa tra i 39 e 55 anni. In cella sono così finiti Giuseppe Perna, 50 anni residente a Casalnuovo; Giuseppe La Barbera, 40 anni, di Casalnuovo; Michele Gallinaro, 56 anni, di Caivano; Francesco Tondi, 46 anni, di Pomigliano; e il fratello Paolo Tondi, 45 anni; Alfredo Botta, 54 anni, di Somma Vesuviana; Giovanni Borrelli, 43 anni di Casoria; e Gerardo Migliaro, 46 anni, di Nocera Inferiore. Gli indagati erano stati destinatari di un decreto di fermo, emesso lo scorso 28 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord (pm Fabio Sozio), eseguito da personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli e di Caserta, unitamente a personale del Commissariato di Aversa ed ai carabinieri della Sezione Operativa Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno condotto le indagini. Le attività investigative hanno avuto origine in seguito ad un tentativo di furto aggravato, commesso il 22 ottobre scorso in danno di una filiale dell’istituto di credito Unicredit ubicata ad Afragola, allorquando un gruppo composto da quattro persone, allo stato non ancora identificate, col volto travisato da passamontagna – dopo avere bloccato le vie di accesso all’istituto di credito con un autobus e un’autovettura – facevano uso di un autocarro munito di braccio-gru idraulico per abbattere la parete dell’istituto bancario ed impadronirsi della cassa di uno sportello bancomat. Solo il pronto intervento di una guardia giurata – che riusciva ad allertare le forze dell’ordine, consentendo il loro arrivo faceva desistere il gruppo che si dileguava a bordo di un’autovettura.

Le attività investigative svolte con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, congiuntamente all’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, in relazione ai rispettivi ruoli, sono ritenuti – secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip – autori dei seguenti fatti delittuosi: rapina in danno della filiale Unicredit ubicata in Aversa alla P.zza Vittorio Emanuele, commessa in data 22 novembre 2019, nel corso della quale sei degli otto indagati – dopo aver tranciato i cavi delle linee telefoniche della zona e bloccato le vie di accesso all’Istituto di credito con diversi mezzi pesanti – facendo uso di una gru, riuscivano ad infrangere la vetrata blindata della banca e ad asportare l’armadio blindato contenente le cassette di sicurezza al cui interno vi era denaro contante e oggetti preziosi per un valore di alcuni milioni di euro; furto aggravato in danno di una filiale del Banco di Credito Popolare ubicata in Acerra, commesso lo scorso 19 settembre, durante il quale, facendo uso di un camion di grosse dimensioni munito di gru, veniva asportato lo sportello bancomat contenente circa 30mila euro; ricettazione e riciclaggio degli automezzi utilizzati per la commissione dei reati. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti e sequestrati gioielli, orologi, denaro contante nonché passamontagna, dispositivi radiotrasmittenti e disturbatori di segnale cd. jammer. Inoltre, presso un deposito ubicato in Pomigliano d’Arco, adibito a sede logistica del gruppo criminale, sono stati sequestrati diversi mezzi pesanti di provenienza furtiva, tra cui un autocarro con gru idraulica.