Circumvesuviana, ecco i nuovi treni: ne arriveranno 40 nei prossimi mesi

Dopo 20 anni si rinnova la flotta con 40 nuovi treni che verranno istituiti per le linee della Circumvesuviana. Grazie all’accordo firmato dall’Eav, società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli e in tutta la Campania, con la società Hitachi Rail S.p.A, verranno prodotti nuovi treni per migliorare la qualità dei servizi per i pendolari, per un valore complessivo di ben 314 milioni di euro. Il primo treno dovrebbe essere consegnato entro 24 mesi, ovvero due anni dalla firma del contratto.

“Nel 2019, si è conclusa la gara per il rinnovo della flotta dei treni sulle tratte della Circumvesuviana: saranno 40 i treni che andranno a rinnovare completamente la flotta. Erano 20 anni che in Campania non si faceva una grande operazione di ammodernamento del parco rotabile. È un impegno straordinario che stiamo mantenendo per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza per i passeggeri e per rispondere sempre meglio alla sfida dei trasporti pubblici in Campania” afferma Vincenzo De Luca in un post su Facebook.