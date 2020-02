Cibo scaduto nel supermercato del Nolano: sequestro da 4 quintali

A Marigliano, i carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato un controllo presso un punto vendita di una catena di supermercati, concludendo la verifica con un sequestro amministrativo di 4 quintali circa di alimenti vari, in quanto privi di documentazione attestante la rintracciabilità alimentare; un sequestro amministrativo di una cinquantina di confezioni di alimenti vari, poichè sistemati sugli scaffali per la vendita seppur aventi la data di validità scaduta; la chiusura amministrativa di un locale abusivamente adibito a deposito per alimenti Nello stesso tempo, i Carabinieri hanno imposto prescrizioni per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica e connesse con carenze strutturali riscontrate durante l’ispezione.

