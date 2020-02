Carnevale Palmese, tutto pronto per “Il Ratto sotto le Stelle”: ecco il programma fino al 25

Si rinnova a Palma Campania, sabato 8 febbraio – a partire dalle 17 – il “furto” che i nuovi maestri di quadriglia compiono presso le abitazioni dei precedenti maestri, allo scopo di impossessarsi del Gagliardetto, il vessillo della Quadriglia, che viene esibito durante tutte le uscite ufficiali dei gruppi. Durante la manifestazione, che si terrà in piazza De Martino, ci sarà il tradizionale ‘passaggio di bacchetta’ tra i vecchi e i nuovi maestri di Quadriglia. Quest’anno, la Fondazione Carnevale Palmese ha voluto rinnovare l’etichetta dell’evento, ribattezzandolo in Ratto sotto le Stelle, un appuntamento che segnerà l’ingresso in scena ufficiale dei nuovi maestri delle nove compagini in gara per la conquista del Palio 2020. Ed ecco, quadriglia per quadriglia, gli avvicendamenti dalle vecchie alle nuove bacchette: ‘A Livella vedrà la maestra del 2019, Susy Falco, passare il testimone a Pasquale Rubinacci; per gli Amici di Pozzoromolo sarà l’uscente Rosa Cinque a cedere la bacchetta alla new entry Teodoro Maffettone; tra i Gaudenti la staffetta annunciata è quella che vedrà protagoniste Maria Assunta Iervolino e Mariangela Parisi; il nuovo maestro Marco Gallo de I MoNellì prenderà invece il posto di Rosalia Iannone, così come per la quadriglia Scusate il Ritardo la bacchetta 2019, Roberto Peluso, cederà il passo alla guida 2020, Nella De Luca; a seguire, Carmine Velotti riceverà l’investitura di maestro degli Scugnizzi dall’uscente Luisa Carbone; poi, per gli Studenti, Veria Nunziata passerà il testimone a Ulderico Di Francesco; fino ad arrivare a Teglanum con Onofrio Lombardi che lascerà la bacchetta a Gennaro Tammaro e, per Tutta n’ata Storia, si registrerà il passaggio di consegne tra l’uscente Biagio Cosenza e l’entrante Vittorio Bellucci. Durante questa simpatica quanto appassionante manifestazione, si passerà a premiare tutti i maestri di quadriglia dell’edizione 2019, con relativa apposizione della stella con il proprio nominativo sul muro dedicato, che si trova ai piedi del maestoso palazzo aragonese. Infine, il corteo carnevalesco si trasferirà nell’area adibita di via Frauleto per effettuare il taglio del nastro del Villaggio delle Quadriglie, luogo nel quale i nove gruppi mascherati si cimenteranno nelle Prove musicali e coreografiche, dal 17 al 22 febbraio, in vista dei principali giorni di festa: il 16 febbraio la Sfilata, il 23 febbraio la Messinscena, il 24 febbraio il Passo e il 25 febbraio i Canzonieri.

