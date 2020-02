Calcio a 5, il Citta di Palma alla Final Four di Coppa Campania

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Parte domani la Final Four che verrà impegnato il Città Di Palma di Calcio a 5. La compagine sportiva si è infatti qualificata per le semifinali di Coppa Campania di Serie C2. Le semifinali saranno giocate appunto domani al Palavesuvio di Napoli. Si partirà alle 14,30 con Real Atellana contro Virtus Libera Forio, poi alle 17 sarà la volta del Città di Palma che affronterà il Guadagno Pack, team di Pomigliano d’Arco. Le finali sono previste per domenica.