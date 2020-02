Controlli e perquisizioni a Brusciano. I carabinieri della locale stazione hanno setacciato il rione “ex legge 219” e rinvenuto in un sottoscala condominiale 76,29 grammi di cocaina e 125 grammi di marijuana. La droga – avvolta in una busta di plastica – era già ripartita in dosi pronte per essere smerciate.

