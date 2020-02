Brusciano, schianto in moto nella notte: muore papà 40enne

Un incidente forse dovuto al fondo stradale bagnato o ad un dosso. A perdere la vita Pasquale M., padre 40enne di Brusciano. Lo schianto in morto nella notte nella cittadina nolana in via Nazionale delle Puglie. Per motivi da accertare l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando a sbattere violentemente con la testa. A dare la notizia è l’edizione del Roma oggi in edicola. I primi a prestare soccorso sono stati i clienti di una vicina caffetteria. Il centauro non dava già segni di vita. L’intervento dell’ambulanza è servito a poco e l’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sgomento a Brusciano dove Pasquale era molto conosciuto. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE